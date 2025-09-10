jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Автобус "сменил маршрут" прямо в забор парка аттракционов в Костанайской области (фото, видео)

      Опубликовано:

      Автобус съехал с дороги в парк аттракционов
      Место ДТП. Фото: instagram.com/myizrudnogo.kz

      Вчера, 9 сентября, в городе Рудном автобус съехал с дороги в парк аттракционов. В ДТП никто не пострадал, но был причинен ущерб имуществу акимата, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию региона.

      О случившемся сообщили в Instagram-аккаунте myizrudnogo.kz. Там рассказали, что автобус номер 14 "оказался" в парке аттракционов.

      В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области пояснили, что ДТП произошло в 18:15 на пересечении улиц Парковой и Гагарина. Водитель автобуса Mercedes-Benz допустил самопроизвольное движение транспортного средства, в результате чего совершил наезд на металлический забор - то есть причинен ущерб имуществу акимата Рудного.

      Отмечается, что в происшествии никто не пострадал.

      "По данному факту в отношении водителя составлен административный протокол по ст. 610 ч.1 КоАП РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение имущества".

      Материалы дела переданы в специализированный суд по административным правонарушениям для рассмотрения по существу", - рассказали в полиции.

      Напомним, недавно в Алматы автобус сбил двух несовершеннолетних девушек на пешеходном переходе. Отмечается, что они передвигались на электросамокатах.

      До этого в Астане в результате ДТП на улице Кабанбай батыра с участием автобуса 14 пострадавших по линии скорой помощи были доставлены в многопрофильные городские стационары, а также в Национальный координационный центр экстренной медицины.

      Позже в ТОО "City Transportation Systems" подтвердили информацию о том, что в крупном ДТП с автобусом пострадали 14 граждан Китая.

