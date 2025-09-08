Оторвало колесо, груда металла на дороге: трактор столкнулся с авто в Акмолинской области

В Акмолинской области трактор, выезжая на главную дорогу, столкнулся с внедорожником. В аварии пострадали четверо человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 7 сентября около 20:10 на 1044 километре автодороги Екатеринбург - Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и внедорожника.

"По предварительным данным, водитель трактора марки "МТЗ-80", выезжая с полевой дороги на главную, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero", - рассказали в ДП Акмолинской области.

В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров внедорожника, а также водитель трактора. Всех участников аварии доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В отношении водителя трактора полицейские составили административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителем транспортного средства правил дорожного движения, повлекшее ДТП).

Ранее Сеть облетели кадры из Актобе, где грузовик с прицепом задел расположенную над дорогой арку, зацепился и встал на "дыбы". Движение на этом участке дороги закрыли. В полиции сообщили, что устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Костанае угнанная машина попала в ДТП с тремя автомобилями - BMW, Toyota Alphard и Fiat, после чего скрылась с места происшествия. Хозяин оставил свой "ВАЗ-21099" в одном из дворов с ключами в замке зажигания, но не нашел его на месте. Подозреваемого в угоне задержали.

В Павлодаре автомобиль Lexus сбил ребенка, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчика госпитализировали.

