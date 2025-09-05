Житель Костаная угнал авто и попал в ДТП с тремя машинами: на него вышли через базу отпечатков
В Костанае задержали мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля. Отмечается, что после угона он допустил ДТП сразу с тремя автомобилями, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как рассказали в Департаменте полиции Костанайской области, в одном из дворов Костаная был угнан незапертый автомобиль ВАЗ 21099, оставленный с ключами в замке зажигания.
"Угонщик, не справившись с управлением, совершил столкновение с тремя машинами - BMW, Toyota Alphard и Fiat, после чего скрылся с места происшествия. Наряды полиции были незамедлительно ориентированы на розыск подозреваемого.
Во время осмотра изъяты отпечатки пальцев с автомобиля. При проверке по базе данных была установлена личность, причастная к угону. Им оказался 27-летний житель Костаная. По факту неправомерного завладения транспортным средством проводится досудебное расследование", - рассказали в полиции.
Сообщается, что будет дана правовая оценка обстоятельствам ДТП, а также рассмотрен вопрос возмещения материального ущерба, причиненного владельцам пострадавших автомобилей.
