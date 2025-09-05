Грузовик задел кузовом арку и встал на "дыбы" в Актобе (фото, видео)
Опубликовано:
Сеть облетели кадры из Актобе, где грузовик прицепом задел расположенную над дорогой арку, зацепился и повис, сообщает газета "Диапазон". Полиция выясняет обстоятельства.
По информации издания, жители Актобе сняли на фото и видео грузовик, который едва не снес арку на трассе.
Сообщается, что это произошло по проспекту Едиге батыра, на выезде из города в сторону Хобды. Отмечается, что движение на этом участке дороги закрыто.
В полиции изданию сообщили, что устанавливают обстоятельства произошедшего
В прошлом похожий случай произошел на Капшагайской трассе. Тогда в мост врезался грузовик Hovo - у транспортного средства в момент столкновения был поднят кузов.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2282997-gruzovik-zadel-kuzovom-arku-i-vstal-na-dyby-foto-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах