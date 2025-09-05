Lexus сбил ребенка в Павлодаре (видео)

Сегодня в Павлодаре автомобиль Lexus сбил ребенка, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходном переходу. Мальчика госпитализировали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, по факту наезда полицией проводится проверка.

"5 сентября водитель, управляя транспортным средством марки Lexus GX 470, двигаясь по улице Академика Сатпаева, совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - установил ДП Павлодарской области.

В результате ДТП несовершеннолетний доставлен в больницу для дальнейшего осмотра. Автомашину водворили на специализированную стоянку.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Алматы автобус сбил двух девушек на электосамокате на пешеходном переходе. Сообщалось, что они получили травмы и были госпитализированы. Позже было опубликовано видео наезда на девушек, снятое камерой автобуса.

Также в Сети появилось видео из Астаны, где сбили пешехода. В полиции пояснили, что после осмотра пострадавшего отпустили домой, а водителя привлекли к ответственности.

