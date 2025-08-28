Наезд на пешехода в Астане попал на видео

В Сети появилось видео о том, что в Астане сбили пешехода. В полиции пояснили, что после осмотра пострадавшего отпустили домой, а водителя привлекли к ответственности, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Astana_brothers. Авторы написали, что в Астане сбили человека, опубликовав видео очевидца.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Астаны.

"Водитель автомашины Chevrolet, следуя по улице Нажимеденова, совершил наезд на пешехода. После осмотра врачей пешеход был отпущен домой. Водитель привлечен к административной ответственности", - рассказали в Департаменте полиции Астаны.

Правоохранители призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и быть предельно внимательными.

Напомним, ранее двух девочек сбили в Кокшетау: согласно сюжету телеканала КТК, полицейские винят детей, а жители - плохие дороги.

19 августа в селе Бестерек области Абай автомобиль наехал на играющих возле дома детей - три ребенка погибли, еще трое пострадали. На место вылетел самолет с медиками по поручению президента Казахстана.

Сын мужчины, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, рассказал, что его отец после приступа перестал узнавать людей. Также выяснилось, что у водителя из-за диагноза не должно было быть прав.

