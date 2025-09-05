Автобус сбил двух девушек на самокате: появилось видео аварии

В Сети появилось видео произошедшего недавно ДТП с участием автобуса и двух девушек - в результате аварии они попали в больницу, передает NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в Telegram-канале Zhest_kz. Камера автобуса запечатлела момент наезда на девушек.

На кадрах видно, как две девушки на одном электросамокате начинают движение по пешеходному переходу. В этот момент происходит столкновение.

Напомним, что накануне в соцсетях появилась информация о ДТП - автобус сбил двух девушек на пешеходном переходе в Алматы.

Произошедшее прокомментировали в пресс-службе полиции города. Сообщалось, что девушки получили травмы и были госпитализированы.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

