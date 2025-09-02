Ребенка сбили насмерть в области Абай

В области Абай произошел наезд на ребенка, который позже скончался в медицинском учреждении от полученных травм. Не имевшего прав водителя задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело. Водителя доставили в отдел полиции Аягозского района, где в отношении него провели необходимые процессуальные действия. После этого его водворили в изолятор временного содержания.

"По предварительным данным, 21-летний водитель, не имея права управления транспортным средством, совершил наезд на малолетнего пешехода. Ребенок скончался в медицинском учреждении от полученных травм", - рассказали в департаменте полиции.

На месте происшествия сотрудники полиции провели осмотр, изъяли необходимые вещественные доказательства и опросили свидетелей. Назначены судебные экспертизы.

Ранее смертельное ДТП случилось на восточной объездной дороге в Алматы. Женщина погибла под колесами автомобиля. По информации полиции, она пересекала дорогу в неустановленном месте.

Также в Сети появилось видео из Астаны, где сбили пешехода. В полиции пояснили, что после осмотра пострадавшего отпустили домой, а водителя привлекли к ответственности.

В Акмолинской области водитель грузовика MAN совершил наезд на двух человек, которые на обочине меняли колесо легкового автомобиля. Оба пострадавших были госпитализированы в районную больницу в тяжелом состоянии.

