Мужчина погиб под колесами авто в Алматы

В Алматы ночью автомобиль сбил пешехода на одной из крупных дорог. К сожалению, мужчина не выжил, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса.

По информации пресс-службы Департамента полиции Алматы, в Наурызбайском районе города сегодня, 4 сентября, в 01:15 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль сбил человека.

"Водитель автомашины марки Subaru, следуя по Ташкентскому тракту в восточном направлении, допустил наезд на пешехода - мужчину 1986 года рождения, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте", - пояснили в полиции.

Сообщается, что от полученных травм пешеход погиб на месте происшествия.

По факту ДТП, повлекшего смерть человека, управлением дознания Департамента полиции Алматы возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.

Сегодня мы также писали, что в Алматы автобус сбил двух несовершеннолетних девушек на пешеходном переходе. Отмечается, что они передвигались на электросамокатах.

До этого в мегаполисе установили подростков, которые на электросамокате сбили коляску с новорожденным ребенком. Родителей подростков привлекли к ответственности.

