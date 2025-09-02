Полицейская погоня и погибший: угон авто закончился трагедией в Уральске (видео)
Опубликовано:
В центре Уральска погоня полицейских за угнанным автомобилем Renault Logan закончилась смертельной аварией на перекрестке с участием двух других машин, передает NUR.KZ.
Как рассказали в пресс-службе ДП Западно-Казахстанской области, 1 сентября 2025 года в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля Renault Logan белого цвета в Уральске.
"Злоумышленник, грубо нарушая правила дорожного движения и создавая угрозу другим участникам, проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке и продолжил движение. Двигаясь по улице Назарбаева, он, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, на перекрестке улиц Назарбаева и Карева, столкнулся с автомобилями Lada Granta и Lada Largus", - прокомментировали в ведомстве.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Lada Granta получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Подозреваемый также получил телесные повреждения. Он доставлен в медицинское учреждение, где находится под охраной полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Ранее погоню за таксистом-нелегалом, который пытался скрыться на Mercedes с подложными номерами, сняли на видео в Астане. Как рассказали в полиции, в ходе погони таксист сбил шлагбаум и повредил несколько автомобилей.
А в Кызылорде полицейским пришлось гнаться за водителем, который вез детей в садик. Выяснилось, что мужчина управлял автомобилем, находясь в состоянии легкого алкогольного опьянения. Это подтвердили результаты наркологической экспертизы.
В Костанае 23-летний житель столицы после бани с друзьями пытался скрыться от полицейской погони, но вскоре не справился с управлением и врезался в столб.
