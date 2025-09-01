Двое человек погибли, пятеро пострадали в ДТП на севере Казахстана (видео)
В Северо-Казахстанской области, на 505 км автодороги Челябинск - Новосибирск, вблизи села Краснознаменное произошло ДТП, в котором погибли 2 и пострадали 5 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.
Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в полиции области.
"1 сентября около 13:25 часов на 505 км автодороги республиканского значения Челябинск - Новосибирск, вблизи села Краснознаменное СКО, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Chevrolet, Mazda и Lexus.
В результате ДТП два человека погибли, пятеро получили различные травмы.
В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - сообщили в Департаменте полиции Северо-Казахстанской области.
Правоохранители призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, быть предельно внимательными за рулем и избегать рискованных маневров.
Добавим, в Сети появилось видео с места происшествия.
Внимание! Видео содержит жестокие кадры и не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, впечатлительным и беременным.
Напомним, другое смертельное ДТП случилось 30 августа на восточной объездной дороге в Алматы - женщина погибла под колесами автомобиля.
В этот же день в Атырау водитель автобуса сбил насмерть 10-летнего ребенка - авария произошла в микрорайоне Таскала.
