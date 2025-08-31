Женщина погибла под колесами автомобиля на ВОАД в Алматы

Смертельное ДТП случилось накануне, 30 августа, на восточной объездной дороге в Алматы - женщина погибла под колесами автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Накануне в Алматы женщина попала под колеса авто - наезд оказался смертельным. Подробности рассказали в Департаменте полиции города.

"Данное ДТП имело место в 15:20 в Медеуском районе Алматы. Водитель автомашины Li9, cледуя по восточной объездной автомобильной дороги севернее проспекта Толе би, допустил наезд на пешехода - женщину 60-65 лет, которая пересекала дорогу в неустановленном месте на запад. От полученных трамп она скончалась на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицией устанавливается личность женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Накануне также в Атырау водитель автобуса сбил насмерть 10-летнего ребенка - авария произошла в микрорайоне Таскала.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.