Женщина погибла под колесами автомобиля на ВОАД в Алматы
Опубликовано:
Смертельное ДТП случилось накануне, 30 августа, на восточной объездной дороге в Алматы - женщина погибла под колесами автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
Накануне в Алматы женщина попала под колеса авто - наезд оказался смертельным. Подробности рассказали в Департаменте полиции города.
"Данное ДТП имело место в 15:20 в Медеуском районе Алматы. Водитель автомашины Li9, cледуя по восточной объездной автомобильной дороги севернее проспекта Толе би, допустил наезд на пешехода - женщину 60-65 лет, которая пересекала дорогу в неустановленном месте на запад. От полученных трамп она скончалась на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Полицией устанавливается личность женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Накануне также в Атырау водитель автобуса сбил насмерть 10-летнего ребенка - авария произошла в микрорайоне Таскала.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2280924-zhenshchina-pogibla-pod-kolesami-avtomobilya-na-voad-v-almaty/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах