Грузовик сбил людей, менявших колесо на трассе в Акмолинской области

В Акмолинской области водитель грузовика MAN совершил наезд на двух человек, которые на обочине меняли колесо легкового автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 9 августа на автомагистрали Астана - Петропавловск между селами Жанаталап и Каратал в направлении Щучинска.

"Водитель, управляя грузовой автомашиной MAN и двигаясь по правой полосе, совершил наезд на двух граждан, находившихся на обочине и производивших замену колеса своего транспортного средства", - рассказали в ДП Акмолинской области.

В результате наезда оба пострадавших были госпитализированы в районную больницу в тяжелом состоянии.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по ч.2 ст.345 УК РК.

Назначены экспертизы, проводятся следственные действия. Грузовое транспортное средство MAN поместили на специализированную штрафстоянку.

"В случае вынужденной остановки для ремонта транспортного средства на обочине дороги необходимо установить знак аварийной остановки. Водителям следует проявлять особую внимательность и снижать скорость при проезде мимо остановившихся автомобилей", - напомнили в полиции.

Отметим, что по ч.2 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

