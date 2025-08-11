Полицейским в Кызылорде пришлось гнаться за водителем, который вез детей в садик (видео)

В Кызылорде пьяный водитель, перевозивший детсадовцев, пытался скрыться от полицейских, но его задержали, а автомобиль забрали на спецстоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 8 августа около 07:30 инспекторы патрульной полиции Кызылорды попытались остановить нарушивший правила движения автомобиль Sprinter.

"Но 46-летний водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Во время проверки выяснилось, что водитель перевозил детей в детский сад, находясь в состоянии легкого алкогольного опьянения. Это подтвердили результаты наркологической экспертизы", - рассказали в МВД.

На нарушителя составили протоколы. Автомобиль отправили на спецстоянку.

Ранее в Сарысуском районе Жамбылской области после погони задержали водителя. Его подозревают в перевозке незарегистрированного оружия. Сотрудники полиции обнаружили обрез двуствольного ружья 16 калибра.

В Астане нетрезвый водитель без прав устроил погоню и врезался в патрульную машину. За это он получил реальный срок - 4 года лишения свободы с пожизненным лишением права управления авто.

В Костанае мужчину подозревают в совершении ДТП в состоянии опьянения: он уехал с места аварии, но полицейские догнали его и задержали. Автомобиль поместили на штрафстоянку, а самого водителя доставили в вытрезвитель.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.