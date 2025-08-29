Астанчанин после бани с друзьями навел шуму в Костанае (видео)

Полиция в Костанайской области раскрыла два угона автомобилей "по горячим следам" в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 26 августа в полицию Рудного поступило сообщение об угоне автомобиля Honda Civic, припаркованного во дворе жилого дома. На розыск транспорта были незамедлительно ориентированы наряды полиции.

С помощью камер видеонаблюдения полицейские быстро установили местонахождение угонщика. Им оказался нетрезвый местный житель. По решению суда за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения ему назначено 20 суток административного ареста. Также возбуждено уголовное дело по факту угона.

Также ночью 28 августа в Костанае патрульные полицейские заметили автомобиль, движущийся на высокой скорости.

"На законное требование об остановке водитель лишь прибавил скорость, создавая угрозу на дороге. Во время погони он нарушал правила движения: проезжал на красный свет, совершал опасные маневры, подрезал служебный автомобиль", - отметили в МВД.

Вскоре нарушитель не справился с управлением и врезался в столб. Задержанным оказался 23-летний житель Астаны.

"Мужчина признался, что после употребления алкоголя с друзьями в бане угнал незапертый автомобиль. При этом ранее он уже был лишен водительских прав", - уточнили в ведомстве.

В отношении задержанного возбудили два уголовных дела: по факту угона транспортного средства и за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, лишенным водительских прав.

В Департаменте полиции Костанайской области сообщили, что с начала года в регионе раскрыли 32 угона автомобилей.

Полицейские напоминают автовладельцам: не оставляйте автомобили незапертыми, не храните ключи в салоне и используйте противоугонные устройства.

Ранее в Алматы задержали сотрудника автомойки. Его подозревают в том, что он пьяным угнал автомобиль клиента, после чего попал в ДТП. По данным полиции, 35-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на забор одного из частных домов.

В Астане мужчина оставил автомобиль BMW вдоль дороги рядом с рынком, и неизвестный похитил его при помощи эвакуатора. Полицейские завели уголовное дело и вернули похищенное авто законному владельцу.

