Автомобиль въехал в дерево после столкновения с другой машиной в Алматы (фото)

В Алматы два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Жамакаева-Затаевича - один из водителей пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В пресс-службе Депаратмента полиции Алматы сообщили, что дорожно-транспортное происшествие случилось в ночное время в Медеуском районе.

"Водитель автомашины марки Kia, следуя по улице Затаевича и выезжая на главную улицу, при наличии дорожного знака "Уступи дорогу" выехал на перекресток и допустил столкновение с автомашиной марки Mitsubishi, которая следовала по улице Жамакаева на юг", - пояснили в полиции.

Место ДТП. Фото: Zakon.kz

По данным ДП, после столкновения Kia допустила наезд на дерево. В результате аварии за медицинской помощью обратился водитель Mitsubishi.

К расследованию факта аварии приступили сотрудники Управления полиции Медеуского района.

Место ДТП. Фото: Zakon.kz

