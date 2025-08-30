Автомобиль въехал в дерево после столкновения с другой машиной в Алматы (фото)
В Алматы два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Жамакаева-Затаевича - один из водителей пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
В пресс-службе Депаратмента полиции Алматы сообщили, что дорожно-транспортное происшествие случилось в ночное время в Медеуском районе.
"Водитель автомашины марки Kia, следуя по улице Затаевича и выезжая на главную улицу, при наличии дорожного знака "Уступи дорогу" выехал на перекресток и допустил столкновение с автомашиной марки Mitsubishi, которая следовала по улице Жамакаева на юг", - пояснили в полиции.
По данным ДП, после столкновения Kia допустила наезд на дерево. В результате аварии за медицинской помощью обратился водитель Mitsubishi.
К расследованию факта аварии приступили сотрудники Управления полиции Медеуского района.
