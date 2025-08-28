Грузовик столкнулся с двумя автомобилями Renault в Астане: есть пострадавшие (видео)

В Астане произошло крупное ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей. Один из пассажиров легковушки был госпитализирован, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию столицы.

В Instagram-аккаунте Astana_brothers опубликовали видео очевидцев, которые сняли крупное ДТП. Сообщается, что оно произошло в районе индустриального парка в столице.

На кадрах видно, что в ДТП пострадали три транспортных средства: грузовик и два легковых автомобиля. На месте работала полиция.

В Департаменте полиции Астаны сообщили подробности данного ДТП.

"Водитель грузовой автомашины Shaanxi, следуя по улице Карашыганак, выезжал со второстепенной дороги и допустил столкновение с автомашинами Renault Duster и Renault Master, которые двигались по главной дороге", - рассказали в ведомстве.

В полиции добавили, что водитель автомашины Renault Duster был осмотрен врачами и отпущен на амбулаторное лечение, а вот пассажир был госпитализирован в городскую больницу.

Отметим, несколько дней назад на одной из объездных трасс в Астане произошло массовое ДТП с участием грузовика и нескольких легковушек, есть пострадавшие.

Также в Астане произошло другое крупное ДТП, но уже с участием автобуса - 14 человек с места происшествия доставили в медучреждения.

Кроме того, на этой неделе в столице произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Водитель одного из автомобилей незаконно завладел им и грубо нарушал ПДД.

