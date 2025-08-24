Массовое ДТП в Караганде: пострадали несколько женщин (фото)

В Караганде произошло массовое ДТП с участием трех легковых автомобилей, в результате которого пострадали три женщины, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции региона.

В Instagram-аккаунте Ekaraganda.kz опубликовали виде с места ДТП, которое произошло в одном из микрорайонов Караганды - Пришахтинске. Подробности рассказали в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

"Около 13.09 часов по улице Зелинского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин: Nissan, BMW и Volkswagen. В результате ДТП 33-летняя водитель автомашины Nissan и ее одна пассажирка, а также и 51-летняя пассажирка с автомашины Volkswagen доставлены в медицинское учреждение", - рассказали в полиции.

Отмечается, что факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Напомним, накануне в Сети появились кадры тройного ДТП, которое произошло 22 августа в Жанаозене. Аварию прокомментировали в ДП Мангистауской области.

Также на этой неделе приговор по факту ДТП с летальным исходом вынесли в Караганде. Известному в городе бизнесмену назначили наказание в виде реального лишения свободы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.