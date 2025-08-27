Двух девочек сбили в Кокшетау: полицейские винят детей, а жители - плохие дороги

Резонансное ДТП произошло в Кокшетау - двух девочек, катавшихся на велосипеде, сбил легковой автомобиль. Полицейские винят в произошедшем детей, а жители - плохие дороги, передает сайт телеканала КТК.

Авария произошла вечером - две девочки 10 и 12 лет ехали на велосипеде по проезжей части. Автомобиль Toyota резко затормозил, но избежать столкновения не удалось. От удара дети разлетелись по дороге.

Местные массово жалуются, что опасные ситуации на этом участке происходят постоянно. Жители винят ямы и неработающие фонари.

"Маяковского – Лизы Чайкиной: там такие ямы, что колесо проваливается от легковой машины. Пешеходный переход поставили, а поставили его где – за остановкой! Он вообще там: из автобуса люди, что выходят, опять же машины летят – и не видно. Здесь ни лежачих полицейских, ничего нет. Фуры летают, хотя у нас стоят знаки до Лизы Чайкиной – Маяковского, что сюда грузовым машинам нельзя", - возмутилась местная жительница.

Однако полицейские возмущения пока никак не комментируют.

Стражи порядка тем временем сообщили, что вины 41-летнего водителя в аварии нет. По их словам, девочки нарушили правила, выехав на проезжую часть. Родителей теперь ждет штраф.

О состоянии пострадавших девочек рассказали врачи.

"2013 года рождения ребенок - была отпущена домой. Второй ребенок, 2015 года, была госпитализирована в детскую областную больницу, в отделение травматологии, с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом ключицы. Сейчас состояние расценивается как стабильное, лечение получает в полном объеме", - заявил врач-нейрохирург многопрофильной детской больницы Акмолинской области Нуржан Искаков.

Напомним, 19 августа, в селе Бестерек области Абай автомобиль наехал на играющих возле дома детей - три ребенка погибли, еще трое пострадали. На место вылетел самолет с медиками по поручению президента Казахстана.

Сын мужчины, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, рассказал, что его отец после приступа перестал узнавать людей. Также выяснилось, что у водителя из-за диагноза не должно было быть прав.

