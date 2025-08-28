Автомобиль упал в реку в Алматы (фото)

Автомобиль оказался в русле реки в Алматы. Кадры необычного происшествия появились в Сети, в описании говорится, что инцидент случился сегодня утром, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация об упавшем авто появилась в Instagram-аккаунте блогера Almatinec_live.

На кадрах видно машину марки Renault, задняя часть которой находится в русле реки, а передняя - на бетонном бортике. В описании отмечается, что фото было сделано сегодня утром.

"Сегодня утром по улице Коперника около ЦПКиО", - говорится в посте.

Между тем, в Департаменте полиции города пока не прокомментировали этот инцидент.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором авто с "мигалками" заехали в русло реки Есентай в Алматы. Сотрудниками местной полицейской службы был установлен водитель одного из авто, им оказался 17-летний подросток.

Позднее стало известно, что водители, заехавшие на автомобилях в реку, были арестованы на 5 суток по решению суда.

