Разогнался на Lexus почти до 150 км/ч: бизнесмена осудили за смертельное ДТП в Караганде

Приговор по факту ДТП с летальным исходом вынесли в Караганде. Известному в городе бизнесмену назначили наказание в виде реального лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть одного человека и причинение средней тяжести вреда здоровью трем лицам (ч.3 ст.345 УК), рассмотрел Казыбекбийский районный суд Караганды.

В суде было установлено, что 2 сентября 2024 года примерно в 14:15 обвиняемый, управляя автомобилем Lexus LX570, двигался по улице Аманжолова в Караганде со стороны улицы Газалиева в направлении проспекта Сейфуллина со скоростью 149,7 км/ч, превышающей установленное скоростное ограничение на данном участке дороги.

"Не соблюдая безопасный боковой интервал и дистанцию до впереди двигающихся транспортных средств, проехав на запрещающий сигнал светофора и должным образом не оценив дорожную обстановку, подсудимый допустил столкновение с тремя автомобилями, двигающимися в попутном направлении", - установил суд.

Одна из машин от столкновения оказалась отброшена на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем, который двигался во встречном направлении. Второй автомобиль от столкновения отбросило на обочину дороги по ходу движения, где он столкнулся с опорой освещения.

Кроме того, по материалам дела, после столкновения подсудимый выехал на полосу встречного движения, где также допустил столкновение с еще одним автомобилем.

В результате полученных телесных повреждений один водитель скончался. Трем потерпевшим был причинен средней тяжести вред здоровью.

Вина подсудимого подтверждалась показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, видеозаписями с места ДТП и другими материалами дела.

Прокурор просил назначить обвиняемому 2 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Потерпевшая сторона просила о назначении максимального наказания. Сторона защиты просила назначить минимальное наказание, не связанное с лишением свободы, применить акт амнистии.

Суд обнаружил несколько смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств. Это признание вины, чистосердечное раскаяние, частичное принятие мер к добровольному возмещению имущественного ущерба и заглаживание морального вреда, отсутствие судимости ранее, состояние здоровья, участие в боевых действиях в Афганистане и положительные характеристики обвиняемого.

Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Учитывая данные требования закона, тяжесть наступивших последствий и мнение потерпевших, суд приговорил подсудимого к реальному лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев.

Также его лишили права управления транспортными средствами сроком на 5 лет. Судом разрешены гражданские иски. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Напомним, 2 сентября прошлого года в Караганде произошло ДТП с участием шести автомобилей. В аварии погиб один из водителей, еще три человека были госпитализированы в клинику имени Макажанова. В том числе беременная женщина.

Видео происшествия распространилось в соцсетях и вызвало резонанс. В полиции сообщили, что предполагаемого виновника аварии поместили в ИВС.

Позже стало известно, что предполагаемым виновником аварии является известный в области бизнесмен, директор компании "Казгидромаш" Сергей Камаев. Его предприятие занимается обслуживанием насосного оборудования на шахтах.

55-летний предприниматель ранее к уголовной ответственности не привлекался, женат, воспитывает двоих детей, один из которых несовершеннолетний.

