Авто перевернулось несколько раз: тройное ДТП попало на видео в Жанаозене

В Сети появились кадры тройного ДТП, которое произошло 22 августа в Жанаозене. Аварию прокомментировали в ДП Мангистауской области, передает NUR.KZ.

На кадрах видно, что на перекрестке столкнулись внедорожники Lexus и Toyota Hilux. От удара Toyota несколько раз перевернулась и врезалась в автобус, который подъезжал к перекрестку.

Как сообщили в ДП Мангистауской области, после ДТП на водителя Lexus составлен административный протокол. Машины поместили на штрафстоянку. В аварии никто не пострадал.

В мае в Сети появились кадры, на которых запечатлели ДТП с участием выпускников в Жанаозене - автомобиль вылетел с трассы после неудачного обгона. Участниками аварии стали Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser 100 и Lexus LX 450. В полиции уточнили, что выпускники находились только в Lexus LX 450, который вылетел на обочину. Пострадавших не было.

В прошлом году в Жанаозене внедорожник снес часть конструкций на детской площадке. По факту аварии водителя Toyota Prado привлекли к административной ответственности. Никто не пострадал.

