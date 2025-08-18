jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      "Решили прокатиться": сотрудников автомойки в Алматы обвинили в совершении ДТП на машине клиента

      Опубликовано:

      Пьяный за рулем
      Пьяный водитель. Иллюстративное фото: Satjawat Boontanataweepol / Getty Images

      В Алматы задержали мужчину, которого подозревают в том, что он пьяным угнал автомобиль клиента, после чего попал в ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию Алматы.

      В Telegram-канале Kris_p_almaty опубликовали информация о том, на улице Полевая произошло ДТП, участниками которого стали сотрудники автомойки.

      "В состоянии алкогольного опьянения они решили прокатиться на машине клиента, находящейся на мойке, что закончилось полной потерей контроля и серьезными повреждениями автомобиля. К счастью, никто не пострадал: ни автомобилист, ни прохожие. Однако машина получила значительные повреждения и фактически оказалась уничтожена", - сказано в сообщении.

      В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ рассказали подробности произошедшего.

      "Данное ДТП имело место в Медеуском районе Алматы. 35-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на забор одного из частных домов, расположенных по улице Полевая.

      Установлено, что транспортное средство он угнал. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку", - рассказали в ДП.

      В декабре того года в Астане на 15 суток арестовали мужчину, который пьяным уехал на чужой машине из кафе.

      В январе прошлого года в Астане автомастера заподозрили в угоне автомобиля клиента в пьяном виде и совершении ДТП. Мужчина задержан.

      Также мы писали о том, что стражи порядка раскрыли угон автомобиля марки BMW с СТО. По данным следствия, в автоугоне был изобличен 20-летний парень, работник СТО, который вместе с другом решил покататься на машине клиента. BMW была блокирована на трассе по дороге в город Қонаев.

