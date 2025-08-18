Водитель Skoda наехал на рабочих во время ремонта дороги в Астане: один из них погиб
В Астане водитель Skoda совершил наезд на рабочих, которые проводили ремонт дороги. Один из рабочих скончался, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Астаны.
В Instagram-аккаунте Astana_brother опубликовали информацию, что в столице на мосту Сарайшык произошла трагедия.
"Автомобиль наехал на работников дорожного ремонта, один дорожный рабочий погиб, второй был госпитализирован", - сказано в сообщении.
Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу ДП Астаны. Там подтвердили информацию.
"18 августа, в ночное время, водитель автомашины марки Skodа, двигаясь по мосту "Сарайшык" со стороны ул. Кошкарбаева в направлении улицы Сарайшык, не учел проведение дорожных работ и допустил наезд на двух рабочих, выполнявших ремонтные работы на проезжей части.
В результате дорожно-транспортного происшествия один из рабочих скончался на месте, второй был госпитализирован в больницу", - сообщили в ДП.
В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Автотранспортное средство водворено на специализированную коммунальную стоянку.
Ранее сообщалось, что на автодороге "Астана - Петропавловск" произошло ДТП, в результате которого один человек скончался, еще четверо попали в больницу. Среди пострадавших трое детей.
До этого на этой же дороге произошло еще одно смертельное ДТП. Скончались водитель и пассажир одного авто, водитель и трое пассажиров другого госпитализированы.
На прошлой неделе в Астане пьяный водитель ночью на парковке повредил несколько автомобилей и уехал. Полицейским удалось найти его, в итоге автолюбителя лишили прав.
