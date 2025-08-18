Водитель Skoda наехал на рабочих во время ремонта дороги в Астане: один из них погиб

В Астане водитель Skoda совершил наезд на рабочих, которые проводили ремонт дороги. Один из рабочих скончался, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Астаны.

В Instagram-аккаунте Astana_brother опубликовали информацию, что в столице на мосту Сарайшык произошла трагедия.

"Автомобиль наехал на работников дорожного ремонта, один дорожный рабочий погиб, второй был госпитализирован", - сказано в сообщении.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу ДП Астаны. Там подтвердили информацию.

"18 августа, в ночное время, водитель автомашины марки Skodа, двигаясь по мосту "Сарайшык" со стороны ул. Кошкарбаева в направлении улицы Сарайшык, не учел проведение дорожных работ и допустил наезд на двух рабочих, выполнявших ремонтные работы на проезжей части.

В результате дорожно-транспортного происшествия один из рабочих скончался на месте, второй был госпитализирован в больницу", - сообщили в ДП.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Автотранспортное средство водворено на специализированную коммунальную стоянку.

