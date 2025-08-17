Двое человек погибли, четверо пострадали в ДТП в Акмолинской области

Вчера, 16 августа, на дороге "Астана - Петропавловск" произошло смертельное ДТП. Скончались водитель и пассажир одного авто, водитель и трое пассажиров другого госпитализированы, передает NUR.KZ.

Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в Департаменте полиции Акмолинской области.

"16 августа на 277-м километре автодороги "Астана - Петропавловск", на участке между городами Кокшетау и Щучинск, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей - Kia K5 и Volkswagen Passat.

В результате ДТП водитель и один пассажир автомобиля Volkswagen Passat скончались на месте происшествия. Трое пассажиров и водитель автомобиля Kia K5 с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - сообщили в полиции.

Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, а также контролировать техническое состояние транспортных средств.

Ранее в Актюбинской области на трассе произошло смертельное ДТП - столкнулись грузовик с минивэном. В результате четыре человека погибли, еще трое пострадали.

В Павлодарской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Водители машин погибли на месте аварии.

До этого в Алматинской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Два человека скончались на месте.

А в Акмолинской области водитель грузовика MAN совершил наезд на двух человек, которые на обочине меняли колесо легкового автомобиля.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов). По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.

