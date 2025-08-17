Двое человек погибли, четверо пострадали в ДТП в Акмолинской области
Вчера, 16 августа, на дороге "Астана - Петропавловск" произошло смертельное ДТП. Скончались водитель и пассажир одного авто, водитель и трое пассажиров другого госпитализированы, передает NUR.KZ.
Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в Департаменте полиции Акмолинской области.
"16 августа на 277-м километре автодороги "Астана - Петропавловск", на участке между городами Кокшетау и Щучинск, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей - Kia K5 и Volkswagen Passat.
В результате ДТП водитель и один пассажир автомобиля Volkswagen Passat скончались на месте происшествия. Трое пассажиров и водитель автомобиля Kia K5 с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.
В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - сообщили в полиции.
Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, а также контролировать техническое состояние транспортных средств.
Ранее в Актюбинской области на трассе произошло смертельное ДТП - столкнулись грузовик с минивэном. В результате четыре человека погибли, еще трое пострадали.
В Павлодарской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Водители машин погибли на месте аварии.
До этого в Алматинской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Два человека скончались на месте.
А в Акмолинской области водитель грузовика MAN совершил наезд на двух человек, которые на обочине меняли колесо легкового автомобиля.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов). По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
