Двое человек погибли, четверо пострадали в ДТП в Акмолинской области

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Двое человек погибли, четверо пострадали в ДТП в Акмолинской области

      Опубликовано:

      Разбитое в результате ДТП стекло
      Разбитое стекло. Иллюстративное фото: pixabay.com

      Вчера, 16 августа, на дороге "Астана - Петропавловск" произошло смертельное ДТП. Скончались водитель и пассажир одного авто, водитель и трое пассажиров другого госпитализированы, передает NUR.KZ.

      Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в Департаменте полиции Акмолинской области.

      "16 августа на 277-м километре автодороги "Астана - Петропавловск", на участке между городами Кокшетау и Щучинск, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей - Kia K5 и Volkswagen Passat.

      В результате ДТП водитель и один пассажир автомобиля Volkswagen Passat скончались на месте происшествия. Трое пассажиров и водитель автомобиля Kia K5 с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.

      В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - сообщили в полиции.

      Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, а также контролировать техническое состояние транспортных средств.

      Ранее в Актюбинской области на трассе произошло смертельное ДТП - столкнулись грузовик с минивэном. В результате четыре человека погибли, еще трое пострадали.

      В Павлодарской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Водители машин погибли на месте аварии.

      До этого в Алматинской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Два человека скончались на месте.

      А в Акмолинской области водитель грузовика MAN совершил наезд на двух человек, которые на обочине меняли колесо легкового автомобиля.

      Что делать при попадании в ДТП?

      На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

      • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
      • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
      • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

      вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов). По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

      1. составить схему ДТП;
      2. протокол осмотра места ДТП;
      3. административный протокол;
      4. отобрать объяснения;
      5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.