Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на севере Казахстана
Вчера, 16 августа, на автодороге "Астана - Петропавловск" произошло ДТП, в результате которого один человек скончался, еще четверо попали в больницу. Среди пострадавших трое детей, передает NUR.KZ.
Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в Департаменте полиции Акмолинской области.
Так, 16 августа текущего года на 284-м километре автодороги "Астана - Петропавловск" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей - Mercedes-Benz и Toyota Camry.
"В результате ДТП один пассажир автомобиля Mercedes-Benz скончался на месте происшествия. Четыре пассажира Mercedes-Benz и водитель Toyota Camry были доставлены в медицинское учреждение. Трое из них - несовершеннолетние дети.
В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - сообщили в полиции.
Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, а также контролировать техническое состояние транспортных средств.
Добавим, также вчера на этой же дороге произошло еще одно смертельное ДТП. Скончались водитель и пассажир одного авто, водитель и трое пассажиров другого госпитализированы.
Ранее в Актюбинской области на трассе произошло смертельное ДТП - столкнулись грузовик с минивэном. В результате четыре человека погибли, еще трое пострадали.
В Павлодарской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Водители машин погибли на месте аварии.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов). По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
