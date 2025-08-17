Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на севере Казахстана

Вчера, 16 августа, на автодороге "Астана - Петропавловск" произошло ДТП, в результате которого один человек скончался, еще четверо попали в больницу. Среди пострадавших трое детей, передает NUR.KZ.

Подробности происшествия корреспонденту NUR.KZ рассказали в Департаменте полиции Акмолинской области.

Так, 16 августа текущего года на 284-м километре автодороги "Астана - Петропавловск" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей - Mercedes-Benz и Toyota Camry.

"В результате ДТП один пассажир автомобиля Mercedes-Benz скончался на месте происшествия. Четыре пассажира Mercedes-Benz и водитель Toyota Camry были доставлены в медицинское учреждение. Трое из них - несовершеннолетние дети.

В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - сообщили в полиции.

Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, а также контролировать техническое состояние транспортных средств.

Добавим, также вчера на этой же дороге произошло еще одно смертельное ДТП. Скончались водитель и пассажир одного авто, водитель и трое пассажиров другого госпитализированы.

Ранее в Актюбинской области на трассе произошло смертельное ДТП - столкнулись грузовик с минивэном. В результате четыре человека погибли, еще трое пострадали.

В Павлодарской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Водители машин погибли на месте аварии.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов). По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.

