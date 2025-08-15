Грузовик и минивэн столкнулись в Актюбинской области: четыре человека погибли

В Актюбинской области на трассе произошло смертельное ДТП - столкнулись грузовик и минивэном. В результате четыре человека погибли, еще трое пострадали, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

По информации НК "КазАвтоЖол", ДТП произошло сегодня, 15 августа, около 14:00 на 925-м километре автомобильной дороги от границы РФ до границы КНР - вблизи поселка Белькопа Айтекебийского района.

"По предварительным данным, произошло встречное столкновение автомобиля Toyota Alphard с грузовым автомобилем Volvo. В результате происшествия погибли четыре человека, еще трое получили различные телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Также в "КазАвтоЖол" пояснили, что осмотр места происшествия показал, что дорожное покрытие асфальтобетонное, видимость не ограничена, участок ровный.

При этом на данном участке ведутся работы по ямочному ремонту: установлены соответствующие дорожные знаки в соответствии с ордером на производство работ, а также введено ограничение скорости до 40 км/ч.

Напомним, ранее в Павлодарской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Водители машин погибли на месте аварии.

До этого в Алматинской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Два человека скончались на месте.

А в Акмолинской области водитель грузовика MAN совершил наезд на двух человек, которые на обочине меняли колесо легкового автомобиля.

