Водители погибли при лобовом столкновении авто в Павлодарской области

В Павлодарской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Водители машин погибли на месте аварии, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, проводится досудебное расследование по факту ДТП со смертельным исходом.

"13 августа вблизи села Сольветка на автодороге Беловка - Калкаман произошло лобовое столкновение двух автомашин Toyota Ipsum и Toyota Camry. В результате ДТП оба водителя скончались на месте, один пассажир доставлен в больницу", - рассказали в ДП Павлодарской области.

ДТП. Фото: ДП Павлодарской области

Департамент полиции напомнил, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние автомобилей.

Ранее в Алматинской области произошло смертельное ДТП с участием "КамАЗа" и легкового автомобиля. Два человека, 67-летний водитель и пассажир Mitsubishi Galant, скончались на месте аварии.

В Астане автобус столкнулся с легковым автомобилем на проспекте Туран. В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса, их всех доставили в больницу. Отмечалось, что автобус ехал по выделенной для общественного транспорта полосе.

В Акмолинской области водитель грузовика MAN совершил наезд на двух человек, которые на обочине меняли колесо легкового автомобиля. Оба пострадавших были госпитализированы в районную больницу в тяжелом состоянии.

