Бабушка помогла перевернуть машину после ДТП в Атырау (видео)
Опубликовано:
В Атырау в результате ДТП автомобиль Hyundai Tucson опрокинулся на бок. Перевернуть машину на колеса помогли очевидцы, в том числе пожилая женщина, передает NUR.KZ.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области, сегодня, 15 августа, около 09:30 на улице Владимирской в Атырау произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai Tucson и Chevrolet Nexia.
В результате аварии автомобиль Hyundai Tucson опрокинулся на обочину. Скорая медицинская помощь доставила водителей и пассажиров в Атыраускую областную больницу.
В настоящее время полицией проводится сбор необходимых материалов.
Кадры с места ДТП опубликовал Telegram-канал Atyrau Online.
"На место прибыли очевидцы, среди которых оказалась пожилая женщина. По словам свидетелей, бабушка не растерялась и вместе с другими прохожими помогла поставить перевернувшийся автомобиль на колеса", - говорится в посте.
Ранее в Астане пьяный водитель ночью на парковке не справился с управлением и повредил несколько автомобилей, а затем уехал. Полицейским удалось найти его. В итоге нарушителя лишили водительских прав.
Также в столице произошло ДТП с автобусом. Отмечалось, что он ехал по выделенной для общественного транспорта полосе и на ней столкнулся с автомашиной Changan. Пострадали три пассажира автобуса, их всех доставили в больницу.
В Алматы Mercedes опрокинулся на левую сторону в результате ДТП при столкновении с автомашиной Hyundai. В результате пострадали водитель Mercedes и его пассажир. Они были доставлены в ближайшую больницу города.
