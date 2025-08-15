Бабушка помогла перевернуть машину после ДТП в Атырау (видео)

В Атырау в результате ДТП автомобиль Hyundai Tucson опрокинулся на бок. Перевернуть машину на колеса помогли очевидцы, в том числе пожилая женщина, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области, сегодня, 15 августа, около 09:30 на улице Владимирской в Атырау произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai Tucson и Chevrolet Nexia.

В результате аварии автомобиль Hyundai Tucson опрокинулся на обочину. Скорая медицинская помощь доставила водителей и пассажиров в Атыраускую областную больницу.

В настоящее время полицией проводится сбор необходимых материалов.

Кадры с места ДТП опубликовал Telegram-канал Atyrau Online.

"На место прибыли очевидцы, среди которых оказалась пожилая женщина. По словам свидетелей, бабушка не растерялась и вместе с другими прохожими помогла поставить перевернувшийся автомобиль на колеса", - говорится в посте.

