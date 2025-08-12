"Выехал на красный": Mercedes опрокинулся в результате ДТП в Алматы

В Алматы ночью в дорожно-транспортное происшествие попали Hyundai и Mercedes - водитель и пассажир второго авто попали в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, ДТП произошло сегодня, 12 августа, в 00:30 в Бостандыкском районе города

"Водитель автомашины марки Hyundai, следуя по проспекту Сейфуллина в южном направлении, на пересечении с улицей Сатпаева выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашиной марки Mercedes, которая следовала по проспекту Сейфуллина в северном направлении с левым поворотом на улицу Сатпаева", - пояснили в полиции.

От удара по инерции Mercedes допустил опрокидывание на левую сторону. В результате данного ДТП пострадали водитель Mercedes и его пассажир. Они были доставлены в ближайшую больницу города.

К расследованию факта аварии приступили сотрудники Управления полиции Бостандыкского района.

Напомним, недавно в пригородном поселке Круглоозерное, который находится в подчинении у Уральской городской администрации, водитель автомобиля "ВАЗ" попал в ДТП, выехав на полосу встречного движения при обгоне. Он погиб на месте.

До этого в Карагандинской области автомобиль вылетел с трассы и перевернулся. Авария унесла жизни троих человек, еще шестеро получили травмы.

Также в Актюбинской области при столкновении двух автомобилей погибли четыре человека, двое получили ранения и были госпитализированы.

Перевернутый автомобиль. Фото: Zakon.kz

