Пьяный водитель протаранил несколько припаркованных авто и сбежал в Астане (видео)

В Астане пьяный водитель ночью на парковке повредил несколько автомобилей и уехал. Полицейским удалось найти его, в итоге автолюбителя лишили прав, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеороликом, на котором запечатлено, как автомобиль разъезжает по парковке, задевая при этом другие авто, поделился Instagram-паблик astana_brother.

По данным автора поста, инцидент произошел ночью во дворе жилого комплекса Nova City - водитель автомобиля с наклейками такси устроил ДТП, повредив сразу несколько транспортных средств.

"По словам очевидцев, сначала машина протаранила китайский грузовичок, а затем задела еще несколько припаркованных автомобилей.

Соседи, услышав шум, попытались остановить водителя, однако он скрылся с места происшествия", - говорится в публикации.

Пресс-служба департамента полиции Астаны в комментариях к посту сообщила, что водитель авто был пьян. Он не справился с управлением и столкнулся с несколькими припаркованными машинами.

Полицейские задержали незадачливого автолюбителя.

"Решением суда водитель лишен права управления транспортными средствами сроком на 7 лет и подвергнут административному аресту на 20 суток", - рассказали в полиции.

Отмечается, что пострадавших в результате ДТП нет.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее в Астане произошел еще один похожий случай - водитель Hyundai Elantra допустил столкновение с двумя автомобилями и сбежал с места происшествия. Его нашли и арестовали. Как оказалось, у него не было прав на вождение.

До этого в Астане нетрезвый водитель без прав устроил погоню и врезался в патрульную машину. За это он получил реальный срок - 4 года лишения свободы с пожизненным лишением права управления авто.

