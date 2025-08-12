Лишенный прав водитель устроил массовое ДТП в Астане и сбежал (видео)

Водитель Hyundai Elantra в Астане допустил столкновение с двумя автомобилями и сбежал с места происшествия. Его нашли и арестовали, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции столицы.

Как сообщается в Instagram-аккаунте ДП Астаны, неустановленный водитель на пересечении улиц Алматы и Акмешит допустил столкновение с двумя автомобилями - Hyundai Santa Fe и Mercedes-Benz, после чего оставил свой автомобиль и скрылся с места происшествия.

"В ходе проведенной работы был выявлен 22-летний житель столицы, не имеющий права управления транспортным средством, которого установили за рулем автомобиля Hyundai Elantra. Именно он оказался причастен к данному ДТП и скрылся с места происшествия. Решением суда правонарушитель подвергнут аресту на 30 суток", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что в Алматы ночью в дорожно-транспортное происшествие попали Hyundai и Mercedes - водитель и пассажир второго авто попали в больницу.

Накануне в Кызылорде пьяный водитель, перевозивший детсадовцев, пытался скрыться от полицейских, но его задержали, а автомобиль забрали на спецстоянку.

Кроме того, Астане нетрезвый водитель без прав устроил погоню и врезался в патрульную машину. За это он получил реальный срок - 4 года лишения свободы с пожизненным лишением права управления авт

