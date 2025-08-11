Авто превратилось в груду железа в результате ДТП в пригороде Уральска

В пригородном поселке Круглоозерное, который находится в подчинении у Уральской городской администрации, водитель автомобиля "ВАЗ" попал в ДТП, выехав на полосу встречного движения при обгоне. Он погиб на месте, передает NUR.KZ.

Кадры с места страшной аварии в Уральске опубликовал Telegram-канала Halyqstan.

"Очевидцы рассказали, что "ВАЗ-2115" при обгоне столкнулся с двумя машинами, движущимися во встречном направлении. В результате аварии "Жигули" превратился буквально в груду железа. Водитель машины погиб на месте", - говорится в посте.

В ДП ЗКО корреспонденту NUR.KZ информацию подтвердили. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 10 августа в 15:00 водитель автомашины марки "ВАЗ-2115", двигаясь по автодороге Уральск - Атырау, при совершении обгона выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.

По данным ДП региона, он допустил столкновение с автомашинами Toyota Camry и Нyndai Creta, движущимися по встречному направлению прямо.

В результате ДТП водитель автомашины "ВАЗ-2115" от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Кроме того, в больницу госпитализировали водителя и пассажира автомашины Нyndai Creta. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

