Авто перевернулось в Карагандинской области: погибли три человека (видео)
Опубликовано:
В Карагандинской области автомобиль вылетел с трассы и перевернулся. Авария унесла жизни троих человек, еще шестеро получили травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".
Как сообщается в официальном Telegram-канале компании, 11 августа в 00:10 на 1396-м километре автомобильной дороги Астана - Караганда - Алматы возле села Батпакты Осакаровского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Alphard не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось", - рассказали в НК "КазАвтоЖол".
В результате происшествия погибли три человека, шесть получили различные травмы.
8 августа страшная авария произошла на трассе под Карагандой. На перекрестке в сторону города столкнулись автомобили Audi и BMW. В результате аварии на месте ДТП погибли 28-летняя девушка и ее трехмесячная дочь. 31-летнего водителя и двоих его детей 8 и 4 лет госпитализировали.
3 августа в километре от Караганды, на автодороге Алматы - Екатеринбург, произошло столкновение мотоцикла с патрульным автомобилем полиции марки Kia Sportage. 42-летний водитель мотоцикла погиб на месте происшествия.
