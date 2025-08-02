Автомобиль повис на дереве в результате ДТП в Алматы
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Жесткое ДТП произошло в Алматы, в результате которого автомобиль повис на дереве. Кадры с места происшествия появились в социальных сетях, передает NUR.KZ.
В ДП Алматы сообщили, что данное ДТП имело место накануне в 19.40 в Турксибском районе. Водитель автомашины Daimler Chrysler, следуя по улице Майлина в северном направлении, не справилась с рулевым управлением и допустила наезд на дерево, а также столб уличного освещения.
"В результате ДТП пострадала сама водитель, девушка 1995 года рождения, она была доставлена в ближайшее медицинское учреждение. К расследованию факта аварии приступили сотрудники УП Турксибского района", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее в Петропавловске груженная плиткой "ГАЗель" врезалась в забор жилого дома, за которым находилась детская площадка. Предполагается, что водитель был пьян. К счастью, в аварии никто не пострадал. По данному факту проводится проверка.
В Костанае на улице Карбышева произошло ДТП с участием сразу пяти автомашин. Причиной стало несоблюдение дистанции. В данном случае тоже обошлось без пострадавших, но был причинен материальный ущерб.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2271489-avtomobil-povis-na-dereve-v-rezultate-dtp-v-almaty/
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