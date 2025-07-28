ДТП с участием пяти авто произошло в Костанае (видео)

В Костанае на улице Карбышева произошло ДТП с участием сразу пяти автомашин. Причиной стало несоблюдение дистанции, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции области.

В ведомстве в связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения.

"Большинство аварий в населенных пунктах происходят из-за невнимательности, спешки и беспечности.

Так, сегодня в Костанае произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. Причина - несоблюдение дистанции. К счастью, обошлось без пострадавших, но материальный ущерб - значительный", - отметили в полиции.

На днях в Костанае водитель внедорожника TANK 300, находясь в нетрезвом состоянии, грубо нарушил правила дорожного движения и стал участником дорожно-транспортного происшествия.

Также недавно в Астане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали несколько человек.

А в Акмолинской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух автомобилей три человека погибли на месте, еще несколько - пострадали.

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