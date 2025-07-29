"Газель" влетела в забор дома и перевернулась в СКО (видео)
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В Петропавловске груженная плиткой "Газель" врезался в забор жилого дома, за которым находилась детская площадка. Предполагается, что водитель был пьян, передает Петропавловск.news.
Инцидент произошел в Рабочем посtлке воскресенье, 27 июля, но известно о нем стало вчера.
По данным издания, авто на большой скорости снесло люк, вырвало столб освещения и вылетело на тротуар.
Как рассказали очевидцы происшествия, водитель и один из пассажиров вышли из машины и пытались покинуть место происшествия. Еще одну пассажирку вытаскивали из перевернувшегося автомобиля уже прибывшие на место спасатели.
"Скорая, полиция и ДЧС подъехали буквально за считанные минуты. В это время водитель ушел с места происшествия, но полицейские быстро привезли его обратно", — рассказали изданию очевидцы аварии.
ЧП обошлось без жертв и пострадавших.
В департаменте полиции отметили, что водитель грузового автомобиля не справился с управлением, из-за чего авто опрокинулось.
"В ходе медицинского освидетельствования у водителя был взят забор крови, предварительно, в момент ДТП он находился в нетрезвом состоянии. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, в минувшие выходные в СКО грузовой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, водителя зажало в деформированной кабине. Извлечь его удалось лишь с помощью специального оборудования. Мужчину передали медикам.
А в Павлодаре водитель BMW врезался в столб уличного освещения. Полицейские установили, что мужчина сел за руль пьяным.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2269899-gazel-vletela-v-zabor-doma-i-perevernulas-v-sko-video/
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