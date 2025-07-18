Четыре человека сгорели в авто на трассе в ЗКО
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Четыре человека погибли в ДТП на трассе Уральск - Озинки. По факту аварии возбуждено уголовное дело, проводится расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ЗКО.
Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 17 июля 2025 года около 15:00 на 64-м километре автодороги Уральск - Озинки вблизи поселка Усихино произошло смертельное ДТП.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь в южном направлении, при попытке обгона грузовика "КамАЗ" не справился с управлением и допустил столкновение с его задней частью. В результате удара легковой автомобиль загорелся", - рассказали в ДП ЗКО.
Водитель и трое пассажиров скончались на месте происшествия.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст.345 ч.4 УК РК. Начато досудебное расследование, назначены экспертизы.
15 июля на 814-м км автодороги Актобе - Атырау - Астрахань произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого также погибли четыре человека. Столкнулись Toyota Ipsum и Exeed. В результате на месте скончались водитель Toyota Ipsum, а также водитель и два пассажира автомобиля Exeed.
А на автодороге Костанай - Аулиеколь - Сурган произошло ДТП с участием грузового автомобиля Shacman и "ВАЗ-2110", в котором погибли три человека. В их числе оказался малыш.
В Павлодаре в дорожно-транспортном происшествии скончался водитель, предположительно - угонщик авто. В полиции сообщили, что возбуждены два уголовных дела - по факту угона и ДТП.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2266383-chetyre-cheloveka-sgoreli-v-avto-na-trasse-v-zko/
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