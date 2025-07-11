Люди разбились на трассе Караганда - Астана (видео)

На трассе Караганда - Астана произошло ДТП, в результате которого погибли водитель и пассажир Kia Rio, еще два человека были доставлены в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 11 июля около 14:00 на трассе Караганда - Астана, по предварительным данным, 27-летний водитель автомашины Kia Rio, следуя в направлении столицы, не соблюдал скоростной режим и дистанцию, в результате чего совершил столкновение с ехавшей впереди автомашиной Shacman.

Водитель Kia Rio и его пассажир скончались на месте. Еще двое пассажиров были доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, проводится расследование.

"Департамент полиции Карагандинской области в очередной раз призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными на дорогах", - отметили в ведомстве.

Напомним, 5 июля в Карагандинской области произошло ДТП с участием Kia Sedona. По предварительным данным, при попытке обгона впереди едущих автомобилей водитель не отреагировал на знаки и совершил наезд на участок, где проводились дорожные работы, а затем - на криволинейный барьер. В результате столкновения автомобиль загорелся. Семеро пассажиров погибли на месте. Водитель и еще один пассажир были доставлены в медицинское учреждение.

А в 37 км от Павлодара произошло столкновение двух автомашин, в результате чего пострадали 9 человек и погибли трое. По факту аварии начали расследование.

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