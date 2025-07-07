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    Происшествия

      Экс-полицейский сбил ребенка и уехал, не остановившись, в Алматинской области

      Опубликовано:

      Водитель наехал на ребенка
      Водитель наехал на ребенка. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

      В Сети распространились видео наезда на ребенка в Алматинской области - водитель сдавал назад, а мальчик ехал на велосипеде. В полиции сообщили, что водитель найден, передает NUR.KZ.

      Информация о происшедшем появилась в нескольких Telegram-каналах. Согласно данным канала "Твой Алматы", 4 июля около 20.45 в селе Кокозек Алматинской области произошел шокирующий инцидент.

      "По данным очевидцев, водитель автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сдавая назад, переехал мальчика. На кадрах видно, что мужчина даже не вышел из машины, чтобы проверить, что произошло, и тут же уехал с места происшествия.

      По данным очевидцев, за рулем находился участковый инспектор полиции", - написали авторы.

      Видео с места происшествия разместили и в других источниках.

      Внимание! Видео содержат жестокие кадры и не рекомендуются к просмотру несовершеннолетним, впечатлительным и беременным.

      Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию.

      "В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 42-летний водитель автомашины Lexus RX 300. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

      Указанный гражданин не является сотрудником полиции, он ранее (до совершения ДТП) был уволен по отрицательным мотивам.

      Напомним, в результате наезда пострадал 6-летний ребенок, который был госпитализирован в больницу. По данному факту проводится комплекс следственных действий.

      Призываем граждан доверять только проверенной информации из официальных источников", - ответили нам в полиции Алматинской области.

      Добавим, ранее в мае в Сети появилась информация, что в Акколе Акмолинской области водитель сбил ребенка и скрылся с места происшествия. В полиции сообщили, что пострадавшая госпитализирована в больницу. Личность водителя установлена.

      Ранее авария с участием ребенка произошла в Караганде - 9-летнюю девочку сбила легковушка. Пострадавшая попала в больницу.

      А в селе Зеренда в Акмолинской области водитель трактора совершил наезд на переходившего дорогу ребенка. Девочка чудом осталась жива.

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