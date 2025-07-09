Стало известно о состоянии попавшего в ДТП замакима Алматинской области

В Управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о состоянии заместителя акима региона Асета Масабаева, попавшего в ДТП, передает NUR.KZ.

"Состояние пациента после ДТП оценивается как стабильное, он находится в сознании. Медицинская помощь оказывается согласно установленному протоколу в Алматинской области", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что заместитель акима Алматинской области Асет Масабаев попал в ДТП. В департаменте полиции региона сообщили, что по факту аварии на автодороге Тонкерис - Байсерке полицией зарегистрировано уголовное дело, проводится расследование.

Асет Масабаев был назначен заместителем акима Алматинской области в январе 2025 года. Также он был акимом Талдыкоргана, возглавлял Медеуский район Алматы, работал заместителем акимов Жетысуского и Медеуского районов южной столицы.

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