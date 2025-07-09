Заместитель акима Алматинской области попал в ДТП
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Заместитель акима Алматинской области Асет Масабаев попал в ДТП. Информацию прокомментировали в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.
"По факту дорожно-транспортного происшествия на автодороге Тонкерис - Байсерке полицией зарегистрировано уголовное дело, проводится расследование", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Полиция региона призвала всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными, в особенности на загородных трассах и в темное время суток.
Также корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в управление здравоохранения и акимат региона.
По данным официального сайта акимата Алматинской области, Асет Масабаев родился в 1985 году, имеет высшее образование. Трудовую деятельность начал в 2007 году электромонтером в АО "Алматы электрические станции".
За годы своей карьеры занимал различные должности: главный энергетик ТОО "Наз", технический директор ТОО "Алмаз и КЮС", ведущий специалист, начальник отдела Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, заместитель акимов Жетысуйского и Медеуского районов Алматы, главный инспектор аппарата акима Алматы, руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы, заместитель, руководитель Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы, аким Медеуского района Алматы, аким Талдыкоргана. Затем работал управляющим директором частной компании "ULKEN GROUP LTD".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2263554-zamestitel-akima-almatinskoy-oblasti-popal-v-dtp/
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