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Авто врезалось в остановку в результате ДТП в Алматы (фото)

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Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

Авария произошла на улице Саина в Алматы минувшей ночью - в результате столкновения двух машин одна из них врезалась в остановку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня, 18 ноября, в 01:45 в Ауэзовском районе Алматы.

"Водитель автомашины марки Lada, следуя по улице Саина в северном направлении, севернее проспекта Абая, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с впереди идущей автомашиной марки Hyundai", - сообщили в ведомстве.

Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

Как отметили в ДП после удара Lada выехала на восточную обочину дорогу и допустила наезд на остановочный комплекс.

Вследствие ДТП водитель Lada получил телесные повреждения.

В других обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Ауэзовского района, добавили в полиции.

Автомобиль попал в аварию
Авария. Фото: Zakon.kz

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2188680-avto-vrezalos-v-ostanovku-v-rezultate-dtp-v-almaty-foto/

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