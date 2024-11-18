Авто врезалось в остановку в результате ДТП в Алматы (фото)
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Авария произошла на улице Саина в Алматы минувшей ночью - в результате столкновения двух машин одна из них врезалась в остановку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.
Дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня, 18 ноября, в 01:45 в Ауэзовском районе Алматы.
"Водитель автомашины марки Lada, следуя по улице Саина в северном направлении, севернее проспекта Абая, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с впереди идущей автомашиной марки Hyundai", - сообщили в ведомстве.
Как отметили в ДП после удара Lada выехала на восточную обочину дорогу и допустила наезд на остановочный комплекс.
Вследствие ДТП водитель Lada получил телесные повреждения.
В других обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Ауэзовского района, добавили в полиции.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2188680-avto-vrezalos-v-ostanovku-v-rezultate-dtp-v-almaty-foto/