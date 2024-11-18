Авто врезалось в остановку в результате ДТП в Алматы (фото)

Авария произошла на улице Саина в Алматы минувшей ночью - в результате столкновения двух машин одна из них врезалась в остановку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня, 18 ноября, в 01:45 в Ауэзовском районе Алматы.

"Водитель автомашины марки Lada, следуя по улице Саина в северном направлении, севернее проспекта Абая, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с впереди идущей автомашиной марки Hyundai", - сообщили в ведомстве.

Авария. Фото: Zakon.kz

Как отметили в ДП после удара Lada выехала на восточную обочину дорогу и допустила наезд на остановочный комплекс.

Вследствие ДТП водитель Lada получил телесные повреждения.

В других обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Ауэзовского района, добавили в полиции.

Авария. Фото: Zakon.kz

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.