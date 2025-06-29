Два полицейских погибли при исполнении: подробности трагедии в области Жетісу

В области Жетісу при исполнении служебных обязанностей погибли полицейские. Департамент полиции региона сообщил подробности смертельного ДТП, передает NUR.KZ.

Недавно сообщалось, что в области Жетісу в результате ДТП погибли майор полиции Арнур Алханов и старший лейтенант полиции Шынгыс Асилбеков.

В Департаменте полиции области Жетісу корреспонденту NUR.KZ сообщили подробности трагедии.

"Полицией возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Nissan Maxima, произошедшего на автодороге Талдыкорган - Текели.

В результате аварии на месте скончались водитель и пассажир транспортного средства - сотрудники органов внутренних дел, находившиеся при исполнении служебных обязанностей", - пояснили в полиции.

Напомним, министр внутренних дел Ержан Саденов выразил соболезнования родным и близким погибших полицейских и отметил, что семьям погибших окажут необходимую помощь.

Также несколько дней назад в Жамбылской области ДТП унесло жизни двух сотрудников департамента КНБ. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Машины помещены на специализированную стоянку.