Сотрудники КНБ погибли на юге Казахстана

В Сети распространилась информация, что в Жамбылской области ДТП унесло жизни двух сотрудников департамента КНБ. Подробности произошедшего рассказали в ДП региона, передает NUR.KZ.

О смертельной дорожной аварии в Жамбылской области с участием сотрудников ДКНБ сообщил Telegram-канал Halyqstan.

Информацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции региона.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry, двигаясь по второстепенной дороге со стороны села Шолдала, совершил столкновение с Mitsubishi Pajero, ехавшей по главной дороге", - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП погибли два человека, трое были доставлены в медучреждение.

По факту ДТП с участием автомобилей Toyota Camry и Mitsubishi Pajero возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.345-1 УК РК.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. Машины помещены на специализированную стоянку.

Проводится расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отметим, что по ч.4 ст.345-1 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее на трассе Алматы - Бишкек произошло ДТП с участием трех транспортных средств, одно из которых - грузовик с прицепом. В результате аварии на месте происшествия погибли пять человек, еще четверо пострадали.