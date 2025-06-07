Третьи сутки не могут убрать перегородившую трассу фуру на юге Казахстана (видео)
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Фура перегородила трассу Тараз - Шымкент в результате ДТП. Как стало известно, крупногабаритную машину до сих пор не убрали, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".
"По состоянию на 21:30 6 июня 2025 года движение транспортных средств осуществляется реверсивно по одной полосе.
Уже третий день ведутся масштабные работы. Одной из основных причин затруднений является крупногабаритный груз, который требует применения специальной техники", - сообщается в официальном Telegram-канале нацкомпании.
В АО отметили, что работы по ликвидации последствий продолжаются и попросили водителей соблюдать осторожность и учитывать особенности движения на данном участке.
Напомним, 4 июня в "КазАвтоЖоле" сообщили, что на 653 км платной автодороги Тараз - Шымкент, вблизи населенного пункта Келтемашат Тюлькубасского района Туркестанской области, произошло ДТП с участием крупногабаритного грузового автомобиля Shacman.
Фура следовала по направлению Тараз - Шымкент по автодороге от границы РФ (КПП "Жайсан") к границе с Китаем (КПП "Нұр Жолы").
На Машатском перевале у транспортного средства отказала тормозная система, в результате чего водитель не справился с управлением. Грузовик перекрыл проезжую часть в обоих направлениях и повредил 220 погонных метров колесоотбойного ограждения.
Пострадавших, к счастью, не было. Начались работы по полному восстановлению проезда.
Также ранее к водителям фур обратились с предупреждением: с 1 июня на территории страны введены летние ограничения на движение тяжеловесного грузового транспорта.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2253012-treti-sutki-ne-mogut-ubrat-peregorodivshuyu-trassu-furu-na-yuge-kazahstana-video/