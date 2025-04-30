Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Акмолинец лишился свободы из-за смерти его матери и сестры

Опубликовано:

Мужчина в тюрьме
Мужчина в тюрьме. Иллюстративное фото: Suriyapong Thongsawang / Getty Images

5 лет лишения свободы назначил суд водителю за смертельное ДТП, в котором погибли его мать и сестра и пострадали две другие родственницы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Акмолинской области огласили приговор в отношении водителя автомашины Chevrolet Cobalt, совершившего смертельное ДТП на трассе Алматы - Екатеринбург.

Как следует из материалов уголовного дела, авария, унесшая жизни двух женщина, произошла в мае 2024 года на территории Аршалынского района.

"34-летний житель Темиртау, управляя арендованной автомашиной, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Кроме водителя в салоне находились четыре женщины, являющиеся его близкими родственниками. В результате на месте скончались мать и сестра подсудимого. Еще две женщины с различными травмами были доставлены в лечебное учреждение.

По факту дорожно-транспортного происшествия акмолинские дознаватели начали досудебное расследование по ч.4 ст.345 УК РК.

Несколько месяцев длилось расследование. Все собранные доказательства суд посчитал объективными и не вызывающими сомнения.

В апреле этого года приговором суда водителя признали виновным. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Также мужчину лишили права управления транспортными средствами сроком на 7 лет. Кроме того, он обязан выплатить материальный ущерб владельцу автомобиля.

Ранее на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в области Жетісу водитель Mercedes, предположительно, не справился с управлением, автомобиль перевернулся. В результате ДТП погиб он и его пассажир.

На трассе Алматы - Бишкек также произошло ДТП - водитель Land Rover Range Rover, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомобиля. На месте аварии погибли три человека, четвертый позже скончался в больнице.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2240715-akmolinec-lishilsya-svobody-iz-za-smerti-ego-materi-i-sestry/