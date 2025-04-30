Акмолинец лишился свободы из-за смерти его матери и сестры

5 лет лишения свободы назначил суд водителю за смертельное ДТП, в котором погибли его мать и сестра и пострадали две другие родственницы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Акмолинской области огласили приговор в отношении водителя автомашины Chevrolet Cobalt, совершившего смертельное ДТП на трассе Алматы - Екатеринбург.

Как следует из материалов уголовного дела, авария, унесшая жизни двух женщина, произошла в мае 2024 года на территории Аршалынского района.

"34-летний житель Темиртау, управляя арендованной автомашиной, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Кроме водителя в салоне находились четыре женщины, являющиеся его близкими родственниками. В результате на месте скончались мать и сестра подсудимого. Еще две женщины с различными травмами были доставлены в лечебное учреждение.

По факту дорожно-транспортного происшествия акмолинские дознаватели начали досудебное расследование по ч.4 ст.345 УК РК.

Несколько месяцев длилось расследование. Все собранные доказательства суд посчитал объективными и не вызывающими сомнения.

В апреле этого года приговором суда водителя признали виновным. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Также мужчину лишили права управления транспортными средствами сроком на 7 лет. Кроме того, он обязан выплатить материальный ущерб владельцу автомобиля.

Ранее на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в области Жетісу водитель Mercedes, предположительно, не справился с управлением, автомобиль перевернулся. В результате ДТП погиб он и его пассажир.

На трассе Алматы - Бишкек также произошло ДТП - водитель Land Rover Range Rover, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомобиля. На месте аварии погибли три человека, четвертый позже скончался в больнице.