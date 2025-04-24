Mercedes перевернулся: смертельное ДТП произошло на трассе в области Жетісу

На трассе в области Жетісу водитель Mercedes не справился с управлением, автомобиль перевернулся. В результате ДТП погиб он и его пассажир, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск, в результате которого водитель и пассажир автомобиля Mercedes скончались.

"По предварительным данным, водитель автотранспортного средства, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывания автомашины", - отметили в ДП области Жетісу.

Ранее в Сети появилось видео аварии на улице Саина в Алматы. Там автомобиль перевернулся на крышу. В полиции сообщили, что водитель и пассажир госпитализированы. Полицейские приступили к расследованию факта аварии.

В Алматинской области на трассе Алматы - Бишкек произошло ДТП. Водитель Range Rover, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание авто. На месте аварии погибли три человека, четвертый позже скончался в больнице.