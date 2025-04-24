Mercedes перевернулся: смертельное ДТП произошло на трассе в области Жетісу
Опубликовано:
На трассе в области Жетісу водитель Mercedes не справился с управлением, автомобиль перевернулся. В результате ДТП погиб он и его пассажир, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск, в результате которого водитель и пассажир автомобиля Mercedes скончались.
"По предварительным данным, водитель автотранспортного средства, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывания автомашины", - отметили в ДП области Жетісу.
Ранее в Сети появилось видео аварии на улице Саина в Алматы. Там автомобиль перевернулся на крышу. В полиции сообщили, что водитель и пассажир госпитализированы. Полицейские приступили к расследованию факта аварии.
В Алматинской области на трассе Алматы - Бишкек произошло ДТП. Водитель Range Rover, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание авто. На месте аварии погибли три человека, четвертый позже скончался в больнице.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2238945-mercedes-perevernulsya-smertelnoe-dtp-proizoshlo-na-trasse-v-oblasti-zhet-su/