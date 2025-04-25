Жуткое ДТП в Астане: водитель погиб при столкновении двух грузовиков

В Астане столкнулись два грузовика, в результате ДТП кабины машин загорелись, а медики скорой помощи констатировали смерть одного водителя, передает NUR.KZ.

Жители Астаны в соцсетях публикуют кадры ДТП, которое произошло сегодня днем в столице. Блогер Самат Елпанов на своей странице в Instagram рассказал, что в Астане столкнулись два КамАЗа. Он, ссылаясь на очевидцев, сообщил, что транспортные средства "просто взорвались".

Елпанов добавил, что на место быстро приехали сотрудники полиции, ДЧС и медики. При этом, среди очевидцев прошла информация, что один из водителей погиб.

В Telegram-канале Astanovka98 также опубликовали кадры с места ДТП. В описании к видео также сообщил, что водитель одного из грузовиков погиб.

В пресс-службе ДЧС Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ДТП произошло в районе Байконыр, на улице Пушкина.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовых автомобилей, в результате которого кабины обеих машин загорелись. Силами огнеборцев пожар полностью ликвидирован.

В ходе тушения пожара в одном из сгоревших кабин обнаружено тело мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается",- сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе управления общественного здравоохранения Астаны корреспонденту NUR.KZ также подтвердили информацию о смерти одного из водителей.

"На место прибыла бригада скорой помощи, по прибытию в одном из грузовиков был обнаружен труп мужчины. Из-за полученных термических ожогов национальность и возраст мужчины определить было невозможно. Бригада констатировала смерть человека", - сообщили в УОЗ.

А в пресс-службе Департамента полиции Астаны рассказали подробности самого ДТП.

"По предварительным данным, водитель автомашины Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной Sinotruk. В результате оба транспортных средства загорелись.

При тушении пожара в кабине автомобиля Mercedes обнаружено тело водителя. Он погиб на месте. Водитель второго грузовика не пострадал. Он успел покинуть кабину до возгорания, спрыгнув с транспорта", - рассказали в ДП.

Также в полиции добавили, что проводится досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, сегодня в Астане произошло ДТП рядом с Домом министерств - автомобиль сбил мужчину, переходившего дорогу.

Накануне на трассе в области Жетісу водитель Mercedes не справился с управлением, автомобиль перевернулся. В результате ДТП погиб он и его пассажир.