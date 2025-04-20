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Эзотерика

Четверо человек, из них один ребенок, погибли в ДТП в Павлодарской области

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Человек за рулем
Водитель. Иллюстративное фото: BitsAndSplits / Getty Images

19 апреля на автодороге "Калкаман - Керней", при лобовом столкновении автомобилей Pontiac и Lada Granta скончались четверо человек, еще один госпитализирован, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента Павлодарской области, 19 апреля на 250-м километре автодороги "Калкаман - Керней" вблизи села Бірлік Баянаульского района произошло лобовое столкновение автомобилей Pontiac и Lada Granta.

"По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения.

В результате аварии оба водителя и два пассажира, включая малолетнего ребенка, скончались на месте. Еще один несовершеннолетний с различными травмами доставлен в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщают правоохранители.

Департамент полиции Павлодарской области обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом строго соблюдать Правила дорожного движения.

Напомним, смертельное ДТП произошло на автодороге Астана - Ерейментау - Шидерты на территории Акмолинской области 18 апреля. В салоне микроавтобуса находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и тренер, который скончался в результате аварии.

Позднее подробности трагедии рассказали в пресс-службе акимата Павлодарской области.

До этого в Астане мотоциклист скончался после столкновения с Hyundai. В полиции нам сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2237409-chetvero-chelovek-iz-nih-odin-rebenok-pogibli-v-dtp-v-pavlodarskoy-oblasti/